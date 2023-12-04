الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات وموريتانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

الشيخ منصور بن زايد
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

بحث نائب الرئيس الإماراتي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات؛ بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما.

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الإمارات والأمم المتحدة تبحثان التحرك الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

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قادة العالم يشيدون بـ"COP28" ويشكرون الإمارات على جهودها المثمرة

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وفقا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام"، القضايا المطروحة على أجندة "COP28"، وسبل تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد الرئيس الموريتاني متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة، بما فيها قضايا العمل المناخي، معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأشاد بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، لإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وثمن الرئيس الموريتاني مداولات ونقاشات مؤتمر "COP28" وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير الذي من المؤمل أن يسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية، معربا عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتمنياته لها مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.

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