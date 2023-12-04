أحمد السعدني ينعي أشرف عبدالغفور .. "أنتم السابقون ونحن اللاحقون"

نعى الفنان أحمد السعدني، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد تعرضه لحادث ثير مروع.

كتب أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إنا لله و إنا إليه راجعون

أتقدم بخالص العزاء لأختي ريهام عبد الغفور في وفاة الغالي الأب الحنون الإنسان النقي المحب للخير و العطاء و الفنان العظيم الاستاذ اشرف عبد الغفور".

أضاف “السعدني”:" داعياً له بالرحمة و لكل اهله و حبايبه بالصبر و السلوان أنتم السابقون و نحن إن شاء الله بكم لاحقون ".

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان القدير أشرف عبدالغفور، مساء أمس الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع ما جعله يفقد حياته.

نقابة المهن التمثيلية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي أمس الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.



بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).



كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).