بلتون تعتزم الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقدمت شركة بلتون المالية القابضة، للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة المبدئية تمهيداً لتأسيس شركة بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت بلتون، في بيان للبورصة، أن رأس مال المصدر والمدفوع للشركة المزمع تأسيسها سوف يبلغ نحو 250 مليون جنيه، ومملوكة بشكل كامل لبلتون.

يشار إلى أن بلتون المالية القابضة، حققت صافي ربح بلغ 85.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 139.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 956.52 مليون جنيه، مقابل إيرادات قدرها 257.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.