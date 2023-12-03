حماية المستهلك يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

استقبل المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لجنة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل المركزية والفرعية بالشركة.

وقال رئيس شركة قنا، إن اعضاء اللجنة قاموا بالمراجعة والتفتيش علي محطات مياه الشرب بمركز( قنا و نجع حمادي- فرشوط - ابوتشت وقوص – فقط – نقادة – الوقف )

وأشار إلى مراجعة اللجنة علي محطات معالجة الصرف الصحي وبرك الأكسدة بمحافظة قنا ( محطة معالجة مياه الصرف والصحي بالصالحية بقنا، ومحطة معالجة مياه صرف صحي التوسعات بقنا، ومحطة معالجة مياه صرف صحي برك اكسدة بقوص، ومحطة معالجة صرف صحي برك اكسدة قفط، ومحطة معالجة صرف صحي برك اكسدة بدشنا، ومحطة معالجة صرف صحي برك اكسدة فرشوط، ومحطة معالجة صرف صحي برك اكسدة ابوتشت).

وأضاف أن أعمال اللجنة شملت مراجعة الخطة السنوية والخطة الشهرية لسحب العينات من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمعمل المركزي، ومراجعة اماكن سحب العينات، وطرق سحب وحفظ عينات المياه والصرف الصحي وجميع مؤشرات الاداء داخل المعمل والتي تضمن جودة التحليل، ومراجعة خطة غسيل شبكات مياه الشرب والطرق المستخدمة فيها، ومتابعة ضغوط الشبكات بقنا ومراجع ملف السلامة والصحة المهنية والاجراءات المتخذة ميدانيا .

وتابعت اللجنة أعمالها بتفقد المعمل المركزي لتحليل مياه الصرف الصحي بالإدارة العامة لشئون البيئة، حيث أنه المسئول عن سحب وتحليل عينات ٦ محطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما تفقدت المعمل المركزي لتحليل مياه الشرب، الذي يقوم بمراقبة جودة المياه المنتجة من المحطات وشبكات التوزيع.