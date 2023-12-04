وزير الأوقاف يوضح المعنى الحقيقي لـ "صوتك أمانة"

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية، من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد.

سيرته العطرة

وقال إن ديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها، ومن ذلك مشاركته في حفر الخندق، ويوم أن سمع أهل المدينة جلبة صوت شديدة وخرجوا لاستطلاع ومعرفة الأمر وانطلقوا قِبَلَ الصوت استقبلهم النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: "لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا"، وكان (صلى الله عليه وسلم) يشاركهم في سائر الأعمال والتكاليف، وهو الذي علمنا المشاركة حتى لمن يخدمنا، حيث يقول (صلى اللّه عليه وسلم): "إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، ولَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ".

صوتك أمانة

واضاف الدكتورجمعة أن معنى "صوتك أمانة" يتطلب أمرين:

المشاركة: أي التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة فيها، وذلك لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات.

الاختيار الصحيح: أي إعطاء الصوت لمن يراه الإنسان أهلا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك.