يبلغ من العمر 33 عامًا.. الكشف عن هوية المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

حالة من الحزن والصدمة، خيمت على الوسط الفني بعد أن تم الإعلان عن وفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والد الفنانة ريهام عبد الغفور عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، بعد أن تعرض لحادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، أمام ماونتن فيو.

أشرف عبد الغفور

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حادث التصادم المؤلم والذي أسفر عن وفاة الفنان القدير في مدينة السادس من أكتوبر، خلال الساعات الأخيرة من أمس الأحد.

الكشف عن هوية متسبب حادث أشرف عبد الغفور

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، قسم أول أكتوبر بلاغ من مستشفى زايد التخصصي بوصول كل الفنان عبدالغفور محمد عبدالجواد، وشهرته أشرف عبدالغفور، البالغ من العمر 81 عامًا، (متوفى)، وزوجته البالغة من العمر 70 سنة، مصابة بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.

أشرف عبد الغفور

وبعد التحريات تبين أن الفنان أشرف عبد الغفور، كان يقود سيارته الملاكي على الطريق الدائري اتجاه الواحات، واصطدمت بهم من الخلف سياره، كان يقودها شاب يدعي "مهند. ا"، يبلغ من العمر 33 سنة، وهو فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة من الأمام.

تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.

أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور

أشرف زكي ينعي صديقه ويكشف عن تطورات الحالة الصحية لزوجته

نعي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثليلة، صديقه الراحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "مات كبير العيلة وأبو المهنة أخونا وصديق كل فرد من نقابة الفنانين، لدرجة أن النقابة كلها جاءت للمستشفى إثر الخبر الأليم".

وأضاف: "أشرف زكي رجل نقابة من طراز عظيم، حيث تدرج في مناصب نقابية، ووصل لمنصب نقيب في فترة عصيبة من فترات النقابة وقدم الكثير".

كشف نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والتي كانت برفقته وقت وقوع الحادث قائلا: "زوجته السيدة فاطمة إصابتها خفيفية لكنها لم تعلم شيئاً حتى الآن، حيث كان يقود سيارته في طريقه لزيارة ابنته، وهذا خبر صادم وحزين".