السيارة بالكامل تحطمت.. الصور الأول من حادث الراحل أشرف عبد الغفور

في الساعات الأخيرة من اليوم رحل عن عالمنا الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، بعد أن تعرض لحادث تصادم بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، أمام ماونتن فيو.

أشرف عبد الغفور

الصور الأول من حادث سيارة أشرف عبد الغفور

كان أشرف عبد الغفور يقود سيارته برفقه زوجته واصطدمت بهم من الخلف سيارة فنان تشكيلي مقيم بمدينة 6 أكتوبر مما أدي إلى تهشم الجزء الخلفى لسيارة الفنان بالكامل وتهشم السيارة المتسببه فى الحادث من الامام.

أشرف عبد الغفور

وسرعان ما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد الاصطدام بسيارتهما على طريق إسكندرية الصحراوي.

وتم نقل الأثنين إلى مستشفى زياد التخصصي وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ ، رحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور بالمستشفى ، أما زوجته في حالة صحية صعبة، وأظهرت الصور الأولى من الحادث تهشم كبير في السيارة من الجانب الأمامي.

أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور

المتحدة تنعي الفنان أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أشرف عبد الغفور

أشرف زكي ينعي صديقه أشرف عبد الغفور

خيمت حالة الحزن على الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثليلة، حيث نعي صديقه الراحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "مات كبير العيلة وأبو المهنة أخونا وصديق كل فرد من نقابة الفنانين، لدرجة أن النقابة كلها جاءت للمستشفى إثر الخبر الأليم".

أشرف عبد الغفور

وأضاف: "أشرف زكي رجل نقابة من طراز عظيم، حيث تدرج في مناصب نقابية، ووصل لمنصب نقيب في فترة عصيبة من فترات النقابة وقدم الكثير".

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

كشف نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والتي كانت برفقته وقت وقوع الحادث قائلا: "زوجته السيدة فاطمة إصابتها خفيفية لكنها لم تعلم شيئاً حتى الآن، حيث كان يقود سيارته في طريقه لزيارة ابنته، وهذا خبر صادم وحزين".