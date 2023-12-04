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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: الزمالك يلعب بواقعية مع معتمد جمال

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بالفوز الذي حققه نادي الزمالك على مضيفه أكاديمية سوار الغيني مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت برباعية بيضاء على ستاد السلام.

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وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :

" الزمالك يلعب بأسلوب السهل الممتنع تحت قيادة معتمد جمال، والمدرب يلعب بواقعية وهو كلمة السر في الفوز بجميع المباريات التي خاضها الأبيض تحت قيادته بدءًا من لقاء بيراميدز في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء 4-3 بركلات الترجيح".

وأضاف: " مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعاد جزء كبير من الاستقرار إلى فريق الكرة، وأعاد الهدوء والأجواء المناسبة، وأتمنى إنهاء أزمة القيد وعقد جلسة حاسمة مع مسؤولي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا حتى يتمكن الأبيض من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"

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