صلاح عبدالله ينعي أشرف عبدالغفور: "من أشرف وأنضف الناس"

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان القدير أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة، والذي رحل عمد عالمنا مساء أمس الأحد إثر حادث سير مروع .

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" ارجوكم، ارجوكم، ارجوكم الفاتحة والدعاء لـ أشرف عبدالغفور، من كتر حبي ليكم وفيكم اخترت الصورة دي ".

وأضاف “عبدالله”:" ربنا يصبرك ويقدرك يابنتي، أبوكي يا ريهام كان فنان عظيم ورائع، وانسان اروع، أبوكي كان واحد من أشرف وأنضف الناس اللي قابلتهم في حياتي ".

وتابع:" أبوكي يا ريهام مكنش وابداً ما هيكون كان، لأن سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان، والسيرة أطول من العمر يا حبيبتي ".

واختتم:" ألف رحمة ونور يا أستاذ الأساتذة، يا أشرف يا عبدالغفور الرحمن الرحيم في الجنة ونعيما بإذن الله يا غالي ".

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان القدير أشرف عبدالغفور، مساء أمس الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع ما جعله يفقد حياته.

نقابة المهن التمثيلية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي أمس الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.



بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).