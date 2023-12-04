شريهان وخالد النبوي وكنده علوش ينعون الفنان الكبير أشرف عبدالغفور

وفاة أشرف عبدالغفور.. رحل الفنان الكبير اشرف عبدالغفور عن عالمنا اليوم أثر حادث سير ليصيب الوسط الفني والجمهور العربي بصدمة كبيرة، ويفجع ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور والذي تقدم الكثير من الفنانين بتقديم العزاء لها عبر صفحتها مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما نعت الفنانة شريهان الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد

ونشرت شريهان صورة للراحل بصحبة ابنته النجمة ريهام عبدالغفور، مقدمة العزاء لها وقالت:"إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة إنسانية وفنية كبيرة الفنان المحترم أشرف عبدالغفور أتقدم بخالص العزاء أولاً إلى قرة عين والدها المغفور له بإذن الله الفنانة الرائعة غاليتي ريهام عبد الغفور وإلى جميع أفراد أسرتة الكريمة وجميع زملائه وأصدقائه وأحبائه".

ودعت النجمة الكبيرة للراحل أشرف عبد الغفور داعية أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعاه النجم خالد النبوي وعلق:"خالص العزاء في رحيل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور .. خالص العزاء للعزيزة الغالية ريهام عبد الغفور وكل العائلة.. ربنا يرحمه ويلهمكم الصبر".

وقدمت الفنانة كنده علوش واجب العزاء لزميلتها الفنانة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها ونشرت صورة لهما وعلقت عليها قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الأستاذ أشرف عبد الغفور الله يرحمه ويجعله مثواه الجنة.. عزائي لصديقتي الغالية ريهام عبد الغفور وأسرتها ربنا يصبر يقويكم ويصبر قلوبكم".

يذكر أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة أعلن وفاة الفنان أشرف عبدالغفور منذ قليل، عن عمرًا يناهز 81 عامًا بعد تعرضه لحادث سير اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تشيع أسرته الجنازة ظهر غد الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.