الزمالك يتقدم على أكاديمية سوار بثنائية رائعة في الشوط الأول

الكونفدرالية..

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته امام اكاديمية سوار الغيني متقماً بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجوم قوي بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر، وهو ماتحقق في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد سيد زيزو بعد رأسية رائعة مستفيداً من التمريرة العرضية لمحمود عبد الرازق شيكابالا.

بعد الهدف استحوذ الزمالك بشكل تام على مجريات اللعب بينما لجأ فريق سوارإلة التدخلات العنيفة لإيقاف الخطورة الزملكاوية.

وفي الدقيقة 30 ينجح محمود شيكابالا قائد الزمالك في تسجيل هدف رائع من تسديدة متقنة إكتفى الحارس الغيني بمتابعتها وهي في طريقها للشباك في الدقيقة 30.

إستمرت السيطرة البيضاء خلال الدقائق المتبقية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 2-0.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بهدف نظيف على نظيره أبو سليم الليبي.