الانتخابات الرئاسية .. الأمطار وبرودة الطقس لم يمنعا المصريين في امريكا للتصويت (صور)



ما زال أبناء مصر في أمريكا يسطرون ملحمة وطنية في حب مصر، لليوم الثالث على التوالي حيث يتوافد الكثير من المصريين على السفارات للتصويت في الانتخابات الرئاسية من الصباح الباكر الي القنصلية المصرية بنيويورك .

وأكد نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بأمريكا، أنه على الرغم من ظروف الطقس السيء وسقوط الأمطار والصقيع الذي تشهده الدولة، الا ان ذلك لم يمنع المصريين في امريكا من ممارسة استحقاقهم الدستوري والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار زنفل في تصريح خاص للوفد ، الى ن العملية الانتخابية تسير بشكل في منتهى الشفافية والنظام، فالأمور هنا تسير بشكل قانوني ومنظم، لافتا أن المشاركة الوطنية هي واجب على كل مواطن مصري، سواء كان مقيمًا في مصر أو خارجها.

وأكد نشأت، على حرص السفارة المصرية بنيويورك على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

التي انطلقت مساء الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية و الهيئة الوطنية للانتخابات.

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