شيكابالا يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك أمام سوار الغيني

نجح محمود عبد الرازق شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني لـ الزمالك أمام سوار الغيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء هدف الأباتشي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد مهارة كبيرة من قائد الفارس الأبيض، ليسدد الكرة على يمين حارس سوار الغيني، لتصبح النتيجة 2/0.

وكان أحمد السيد زيزو قد تقدم للزمالك في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من المباراة، والتي يشهدها ملعب السلام.

وبدأ معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد حقق الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.