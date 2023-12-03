تدخل قوي على أوباما من لاعب سوار الغيني

منح حكم مباراة الزمالك وأكاديمية سوار الغيني البطاقة الصفراء لأحد لاعبي الضيوف خلال المباراة الجارية الأن ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





أعطى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل البطاقة الصفراء لـ عبد الله كامارا لاعب سوار الغيني بعد تدخل قوي على يوسف أوباما نجم الزمالك في الدقيقة 22.



وكان الزمالك أحرز هدف التقدم عبر أقدام أحمد السيد زيزو بعد صناعة من محمود شيكابالا.



أعلن عدة بن عمار المدير الفني لفريق أكاديمية سوار الغيني، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.





تشكيل الزمالك



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

في الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.





تشكيل سوار الغيني لمباراة الزمالك:



حراسة المرمى: شيخو ديانج

خط الدفاع : عثمان كونتي – عبد الرحمن كمارا – محمد توري – موسى كمارا أودي.

خط الوسط : أبو بكر كونتي – عبد الله كمارا – كيمو كوندي – أبو بكر ياتارا.

خط الهجوم : محمد كمارا – نابي بانجورا.

