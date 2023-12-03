الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيزو يتقدم للزمالك أمام سوار الغيني

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

تقدم الزمالك بالهدف الأول أمام سوار الغيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف التقدم للزمالك عن طريق اللاعب أحمد السيد زيزو في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من المباراة، والتي يشهدها ملعب السلام.

وكان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

في حارس المرمى : محمد عواد 

الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

ونجح الزمالك في تحقيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بهدف نظيف على نظيره أبو سليم الليبي.

ويأتي الزمالك في وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحل الزمالك في المركز الثاني بـ 3 نقاط، وأبو سليم ثالث الترتيب بنفس رصيد الثنائي، بينما يتزيل أكاديمية سوار بدون رصيد من النقاط.

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