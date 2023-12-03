عقد ثاني ندوات حقوق الإنسان بكلية البنات جامعة عين شمس

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس اليوم ثاني ندوات "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق" في استضافة كلية البنات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط وتنسيق الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

وأقيمت الندوات تحت رعاية الدكتور أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة هبة بركات، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان

وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية في بادرة هي الأولى من نوعها تُعقد بجميع كليات الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

رحبت الدكتورة هبة بركات بالدكتور حاتم العبد، والحضور، و أكدت على أهمية موضوع المحاضرة حتى تتعرف الطالبات على ما يتمتعن به من حقوق أصيلة.

عقب انتهاء الندوة تم فتح باب المناقشة أمام الطالبات حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة استفساراتهن. وفي ختام المحاضرة قامت د. هبة بركات، بتقديم شهادة تكريم إلى د. حاتم العبد، تقديرًا لجهوده المتميزة.

نائب رئيس جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر الجامعات الفرنكوفونية

شاركت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط (CONFREMO) والجمعية العامة الأولى لمؤتمر رؤساء الجامعات في الشرق الأوسط (CR2)؛ والذي ينظم للمرة الأولى في دولة قطر.

وأوضحت أنه منذ انضمام جامعة عين شمس إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عملت على أن تكون متوافقة مع سياستها المتمثلة في كونها عضوا نشطا في كل شبكة أكاديمية تكون جزءا منها،

حيث عقد رؤساء الجامعات الفرنكوفونية الرائدة في المنطقة مناقشه المجالات ذات الاهتمام المشترك للجامعات الناطقة بالفرنسية في المشهد العالمي المتغير.

