غلق 11 منشآة طبية مخالفة بالدقهلية

شنت إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 142 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 32 عيادة خاصة و 16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 18 مركزا و معملا من بينهم 12 مراكز ومعمل غير مرخص.



من جهته أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 4 منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 11 منشآة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 14 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد، أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 42 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة