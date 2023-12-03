«رسالة إلى هارون» فى ثقافة السويس

شهد فرع ثقافة السويس حفل توقيع ومناقشة رواية «رسالة إلى هارون» للأديبة سناء فرج، ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة فى مسابقة النشر الإقليمى لعام 2022.

بدأت فعاليات الحفل الذى أدارته صباح هادى، بحديث الأديب السيد ياسين قائلاً: تعد رواية «رسالة إلى هارون» منتجاً أدبياً مميزاً، يحمل ثقافة مبدعة استطاعت أن تصور لنا مرحلة تاريخية مهمة من التاريخ العربى بكل أحداثه، من خلال عدة إسقاطات تاريخية استدعت فيها الكاتبة شخصيات وأماكن وأزمنة من عصر هارون الرشيد.

وأضاف أن رصد الكاتبة لشخصية هارون الرشيد عبر ديالوج وألواح ملونة مجسدة جعل الرواية تبدو بصورة إبداعية، دفعت بالقارئ لينهل من مضمونها كل ما هو تاريخى وثقافى، لما تحمله بين طياتها من دلالات وتأويلات عدة.

وعن أسلوب الكاتبة أشار «ياسين» أنها تتمتع بقدر كبير من الثقافة، كما أنها ملمة بأدوات الكتابة، وانعكس ذلك على أسلوب كتابتها، وأوضح أن الرواية تحمل عدداً من المشاهد الرومانسية، برعت الكاتبة فى سردها من خلال الأحداث ومنها مشاهد تمسك زبيدة بهارون معلنة عدم تركها له، لأنه ما زال بالنسبة لها هو حلمها الجميل، كما أن الكاتبة أبدعت فى رصدها للتاريخ من خلال سرد واقعة حرق مكتبة بغداد وبعض الأحداث التاريخية الأخرى فى معادل موضوعى بلغة شعرية، وسرد شيق ساعد على تنشيط الذاكرة التاريخية، لأن القارئ يبحث دائماً عن متعته الفنية من خلال كتابة تأويلية شيقة تترك له فضاءات يقوم من خلالها بملء هذه الفراغات.