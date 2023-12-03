ندوة " اعرف وعرف" بآداب المنصورة تطالب الشباب بمواجهة الشائعات

أكدت أهمية تنمية الوعي الوطني..

أقامت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم ندوة " اعرف ... وعرف" بحضور طلاب كليات الآداب والتربية الرياضية والفنون الجميلة وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية طلاب جامعة المنصورة وأسرة طلاب من أجل مصر ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة الأستاذ الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب وتناولت الندوة عددا من المحاور حول إعادة بناء الوعي والتثقيف الوطني والسياسي ، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية وحضور طلابي مكثف .

مرحلة فارقة

وتحدث في الندوة عميد الكلية أ.د . محمود الجعيدي ، حيث تطرق إلى التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة ودور الشباب في مواجهة الشائعات وضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها.

تحديات تاريخية

وأشار أ.د . رياض الرفاعي أستاذ التاريخ الحديث بالكلية إلى التحديات التي واجهت مصر عبر تاريخها وعن ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية السياسية .

الندوة تناولت عددا من المحاور

حضور طلابي مميز

وتحدث أ.د . وائل البرعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب د عن دور الجيش في الحفاظ على أمن الوطن .

وشارك بالندوة أ.د . علي الغريب الشناوي رئيس قسم اللغة العربية الأسبق وأ.د. سيد نعيم رئيس قسم اللغة العربية ود. دعاء فتحي منسق طلاب من أجل مصر بالكلية والذين وجهوا رسائل واضحة إلى الطلاب بضرورة تكاتف الشعب مع الجيش في الحفاظ على الوحدة الوطنية والمشاركة الإيجابية في العملية السياسية .

مشاعر وطنية

وقد أظهر الطلاب تفاعلا إيجابيا واضحا من خلال حرصهم على المشاركة بالأغاني الوطنية الجياشة التي عكست مشاعرهم الوطنية النبيلة.