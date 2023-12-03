المصريون بأوروبا وشرق آسيا يتوافدون بكثافة رغم الطقس السيئ

سيدات مصر يوزعن الحلوى والبسبوسة على الناخبين فى روما بانتخابات الرئاسة

انتهت اليوم ، عملية التصويت للمصريين المقيمين فى معظم الدول الأوروبية والأجنبية، لليوم الثالث والأخير للاقتراع فى صناديق الانتخابات الرئاسية 2024، من بينها تركيا وروسيا وبيلاروسيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وأمريكا والصين وفيتنام، وغيرها من الدول الأجنبية.

كما أغلقت أول لجنة بالخارج «نيوزلندا»، مساء أمس الأول، وبعدها بفترة قليلة، أغلقت استراليا صناديق الاقتراع، وفيما تكون آخر لجنة، لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت هذه الدول إقبالاً كبيراً من المصريين المقيمين هناك، حيث توافدوا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمساهمة فى اختيار الرئيس الذى يمثلهم.

نيوزلندا

انتهت فى تمام العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، اليوم الثالث من التصويت للمصريين فى نيوزيلندا، وبدأت إجراءات فرز الأصوات بالصناديق، يشار إلى أن الساعة العاشرة صباح أمس بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 مساء الأحد، فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لانتهاء التصويت فى الخارج.

وبدأت نيوزيلندا عملية التصويت فى العاشرة من مساء الخميس الماضى، وانتهت أمس، وذلك طبقاً لفرق التوقيت بينها وبين مصر لتكون أول دولة يتم التصويت بها وينتهى بالخارج، بينما بدأ التصويت فى آخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس، لتكون آخر لجنة ينتهى الاقتراع بها فى الخارج.

دول أوروبا.

استمرت عملية التصويت فى وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وسويسرا وإسبانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا ومالطا باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

ماليزيا

واصل المصريون فى ماليزيا التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثالث، بعد فتح باب التصويت فى التاسعة صباحاً بتوقيت ماليزيا.

وقال السفير رجائى نصر، سفير مصر فى ماليزيا، إن اليوم الثالث للانتخابات شهد مزيداً من إقبال أعضاء الجالية المصرية على السفارة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وكان من اللافت حرص أعضاء فريق منتخب مصر الدولى للهوكى الذى وصل ماليزيا أمس للمشاركة فى بطولة كأس العالم للهوكى الذى تستضيفه ماليزيا، على التوافد على السفارة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم للمشاركة فى تأدية واجبهم الوطنى فى مظهر وطنى مشرف.

وأشار السفير إلى أنه من الملاحظ أن التصويت خلال اليومين الماضيين شهد إقبالاً كبيراً من الطلاب المصريين الدارسين فى مختلف الجامعات الماليزية، مؤكداً أن السفارة ستواصل تقديم كل التسهيلات والخدمات للمصريين للمشاركة فى هذا الواجب الوطنى المهم.

كوريا الجنوبية

بدأت السفارة المصرية فى كوريا الجنوبية فى استقبال الناخبين المصريين لليوم الثالث للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث فتحت اللجان باب التصويت فى التاسعة صباحاً بتوقيت كوريا الجنوبية.

وأكد السفير خالد عبدالرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، أن العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر فى السفارة، وقد تم تجهيز السفارة بالكامل واستعدادها لاستقبال المواطنين المصريين منذ صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وتعبر السفارة عن تفاؤلها بزيادة عدد الناخبين خلال يوم الأحد، وتتوقع مشاركة أكبر من المواطنين المصريين فى العملية الانتخابية حتى نهاية اليوم.

سيدنى

استمر المصريون المقيمون فى استراليا بالتوافد على مقر القنصلية المصرية فى سيدنى للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت القنصلية المصرية فى استراليا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقاً للتوقيت المحلى فى استراليا، وتم فتح اللجنة فى الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

فيتنام

بدأ المصريون فى فيتنام فى التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

حلوى وبسبوسة فى روما

«جدعنة» السيدات المصريات ووقوفهن بجانب مصر، دائماً ما تظهر خاصة فى أوقات الانتخابات والاستفتاءات، فالمرأة المصرية لم تترك أى مشهد أو استحقاق خلال السنوات الماضية إلا وظهرت فيه وبقوة.

وفى تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، ظهرت السيدات وبقوة فى المشهد الانتخابى وكانت على رأس الطوابير، وفى روما ظهرت جدعنة وكرم وشهامة السيدات المصريات حينما قامت إحداهن بصنع الحلوى المصرية لتوزيعها على الناخبين احتفالاً بهذا العرس المصرى.

الصين.. صور تذكارية وعلامة النصر.

بدأ أبناء الجالية المصرية فى الصين، فى التوافد على مقر السفارة والقنصلية المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام تصويت المصريين فى الخارج، بالانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص الشباب المصرى على التقاط الصور رافعين علم مصر، وعلامة النصر، معربين عن سعادتهم بالمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.

هولندا

توافد عدد من المصريين المقيمين فى دولة هولندا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية هناك باستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقاً للتوقيت المحلى فى هولندا وتم فتح اللجنة فى الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

لوس أنجلوس

ومن المقرر أن تغلق السفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس التصويت فى آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية فى الخارج، فى التاسعة صباحاً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق الساعة السابعة مساء الأحد بتوقيت مصر، نظراً لفارق التوقيت بين البلدين ويستمر فيها الاقتراع حتى السابعة صباح اليوم الاثنين فى مصر، حيث من المقرر أن تكون آخر لجنة تغلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية، وبالتالى آخر لجنة سيتم فيها فرز الأصوات فيها باعتبارها آخر دولة يتم فيها التصويت.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى عدد 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهى أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتاً به الرقم القومى.