عيد هيكل: عبدالسند يمامة يمتلك كل مقومات النجاح فى الانتخابات

شهد المؤتمر الانتخابى الحاشد للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى نظمته لجنة الوفد العامة بالقاهرة برئاسة النائب الوفدى عيد هيكل والمنسق العام للحملة الانتخابية، حشوداً غفيرة لتأييد مرشح الوفد، وحضر المؤتمر الحاشد قيادات وأعضاء حزب الوفد، وافتتح المؤتمر النائب عيد هيكل، الذى رحب بالدكتور عبدالسند يمامة، وقال إن الشعب المصرى خرج فى الماضى مع الزعيم خالد الذكر سعد زغلول صفاً واحداً من أجل تحقيق الاستقلال عن المستعمر البربطانى.

واستقبل المسلمون والمسيحيون رصاص الاحتلال ونزف دمهم، ومن هذا اليوم نبت حزب الوفد ليستمر دائماً إلى جوار الشعب المصرى. وأشار النائب عيد هيكل إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة تتوافر لديه كل مقومات النجاح فى الانتخابات، وأقول له مبروك لك كل أصوات حى المرج لأنك تمتلك برنامجاً انتخابياً يحقق مطالب الجماهير المصرية.