سعر غير متوقع لفستان جورجينا في أبو ظبي.. في المتناول |صور

حضرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسة الـbirkin بأبو ظبي، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة وبسيطة عكست بها أنوثتها وقوامها الممشوق.

جورجينا

جورجينا تتألق بالكب وملامح ساحرة

وشاركت جورجينا متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وبدت بفستان كب مُجسم بسيط خالٍ من التطريزات والنقشات باللون الأسود، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، ووضعت على أكتافها بلوفر صوف باللون اللبني (بيبي بلو) الناعم؛ ليضيف لمسه بسيطة وهادئة للوك.

وتفاجيء الجميع بثمن الفستان، الذي يعد رخيص مقارنًة بملابسها العالمية، فكام ضمن مجموعة أزياء Zara، وبلغ سعره إلى 299 ريال سعودي، أي ما يعادل 2,471 جنيه مصري.

وتزينت جورجينا بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت قلادة وأساورة في اليدين وساعة يد باللون الذهبي، مع قرطين وخاتم مرصعين بالألماس، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون اللبني؛ ليتناغم مع لون البلوفر ويعكس أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا تصفيفة شعر تبرز جمال ملامحها، فثبتت خصلاتها إلى الخلف بشكل لامع ومرتب، ثم تركته يتدلى على ظهرها بنعومة وجاذبية.

وتميزت جورجينا بمكياجها الجذاب والذي يعطي لمسه مختلفة للإطلالة ويعكس جمال ملامحها، فحددت وجهها ببلاشر بدرجات النود وأبرزت جمال عينيها بظلال العين النود الناعمة، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وعينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون البني من الخارج والنود الفاتح من الداخل؛ لتحصل على شفاه ممتلئة ومثيرة.