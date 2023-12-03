جامعة كفر الشيخ تستضيف الندوة التثقيفية ال56

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية ال56، الأحد، وبحضور اللواء أركان حرب أسامة داود رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وقيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رحاب جامعة كفر الشيخ بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وتضمنت الندوة تقديم فريق الموسيقى والكورال بجامعة كفر الشيخ عدد من الأغانى الوطنية والأناشيد الدينية، وتم بتكريم أسر الشهداء من محافظة كفر الشيخ الذين ضحو بأرواحهم فداءً للوطن كما تم تكريم بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ثم تبادل الدروع.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي الشكر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري على تنظيم سلسلة الندوات التوعوية المتميزة بالتعاون مع الجامعات المصرية، معلناً أن جامعة كفر الشيخ تؤكد وقوفها خلف القيادة السياسية الرشيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد حامد مهاب مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وحضور طلابي.

وقدمت الدكتور غادة عامر عميد كلية هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وواحده من أفضل 5 مهندسات في مجال العلوم الهندسية وزميلة كلية الدفاع الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وأثره على الأمن القومي.

وقدم الشيخ عصام الروبى من علماء الأزهر الشريف محاضرة بعنوان “مصر أرض مباركة”، و تناولت توضيح حفظ الله لمصر وفقا لما ورد بآيات القرأن الكريم، باعتبارها صانعة المعجزات، ومنطلق الفتوحات، ومهد الديانات وذلك لقيمتها الحضارية والأخلاقية.

وقدم رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري خالص تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي و اللواء أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور مهنئاً قيادات الجامعة وطلابها بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر معرباً عن سعادته لتواجده وسط كوكبة من شباب مصر الذى يدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين مؤكداً أنه بفضل إخلاص وجهود وإبداع الشباب تتحقق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة نحو بناء الجمهورية الجديدة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الدولة المصرية باتت أكثر استقرارا و ثباتا بعد أن خاضت غمار التحدي و جابهت الأزمات و واجهت المشكلات باقتحامها مؤكدا أنه لا مساس بأرض مصر ومقدرتها فقد تعهد رجال القوات المسلحة والشرطة القضاء على الإرهاب الأسود، مُقدماً تحية تقدير واعتزاز الى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن موجهاً إلى أن الهدف من عقد مثل هذه الندوات التثقيفية هو تنمية وعي الشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوضيح الرؤية حتى يعرف كل مواطن ما تقوم به الدول من مشروعات لخدمة المجتمع.