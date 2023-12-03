مؤشر الأسهم البحرينية يقفل تعاملاته على ارتفاع

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,941.20 نقطة، بارتفاع قدره 1.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 740.60 نقطة، بارتفاع وقدره 1.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 830 ألفًا و590 سهمًا، بقيمة 177 ألفًا و869 دينارًا ، نتيجة تنفيذ 37 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم، مرتفعًا 41.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11219.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 218 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : السعودي الألماني الصحية، ونقي، وسينومي ريتيل، وبحر العرب، وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وتكافل الراجحي، ونسيج، وساسكو، وأسمنت العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.64% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وبحر العرب، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا 391.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24844.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يسجل تراجعًا طفيفًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.05 % بواقع 5.30 نقاط، ليصل إلى مستوى 10036.42 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم القطرية خلال الجلسة نحو 124 مليونًا و708 آلاف و674 سهمًا، بقيمة 320 مليونًا و384 ألفًا و561.249 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10581 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.