أفضل 4 مشروبات منزوعة الكافيين في الصباح

لا يستطيع الكثير من الناس أن يتخيلوا بداية كاملة ليوم عملهم دون تناول كوب من القهوة القوية أو الشاي ولكن إذا، بسبب بعض الظروف، لا ينصح بشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لشخص ما، فقد يلجأ إلى مشروبات أخرى لن توفر مستوى أقل من طاقة الصباح.

مشروبات منزوعة الكافيين

عصير الموز: يحتوي الموز على كميات كبيرة من السكر، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز، وهو مصدر قيم للطاقة في الصباح وإذا كان صنع العصير يبدو مملاً للغاية، يمكنك ببساطة تناول حبتين من الموز.

عصير التفاح: مثل الموز، يحتوي التفاح أيضًا على كميات عالية من السكريات الطبيعية مثل الفركتوز وهنا لدينا مكون آخر لمشروب صباحي صحي ومنعش للغاية .

ماء جوز الهند: أحد المشروبات الغازية الأكثر شعبية، ماء جوز الهند عبارة عن مجموعة كاملة وجيدة جدًا من الإلكتروليتات ومثل القهوة، يوفر هذا المشروب الصباحي دفعة قوية من الطاقة للناس ويستخدمه العديد من الرياضيين، مما يدل على الخصائص الغذائية القيمة لماء جوز الهند.

البروبيوتيك: رحب بالبكتيريا الجيدة الموجودة في أمعائك بجرعة قوية من البروبيوتيك والمشروبات التي تحتوي على الزبادي والتي يمكن مزجها مع التوت والفواكه الصحية الأخرى تقوم بعمل قيم للغاية في تعزيز صحة الإنسان وهذا مشروب صباحي رائع خالي من الكافيين.