مدير تعليم دشنا يعقد اجتماعا للمشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية

ترأس طارق نور الدين مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا، اجتماعا بمديري المدارس ومجالس الأمناء، بحضور الحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء الادارة والمحافظة، وفق تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بقاعة مدرسة دشنا بنين بحضور المئات من مديرى المدارس وأعضاء مجالس الأمناء .

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها دور مجالس الأمناء في حث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستتم في ديسمبر الجارى على مدار ثلاثة أيام وحث الطلاب والمعلمين على النزول إلى صناديق الاقتراع.

واستمع نور الدين، لأعضاء المجالس وقام بالرد على استفساراتهم حول العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية وشدد على أهمية دور مجالس الأمناء في حث الطلاب والمعلمين والمجتمع المدنى المحيط في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وناشد نور الدين فى كلمته، أهالي مركز دشنا بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأنه يراهن على الحضور الكبير خلال انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة من قبل أهالي المحافظة مطالبا بنشر هذه الثقافة داخل المدارس وبين أفراد المجتمع.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا أصيلا بالدرجة الأولى وتأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار مؤكداً أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان.