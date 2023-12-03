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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سون على رأس تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي

توتنهام
توتنهام

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب الجهاز الفني لتوتنهام في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي في المباراة التي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمرسون رويال، بن دافيس، ديستيني أودوجي.

الوسط: إيف بيسوما، جيوفاني لو سيلسو.

خط الوسط الهجوم: برينان جونسون، ديان كولوسيفسكي، بريان جيل.

الهجوم: سون.

جديرًا بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 26 نقطة، بينما يحل السيتي في المركز الثاني بـ 29 نقطة.

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