طريقة التقديم على الإعلان التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

ويتضمن الإعلان التكميلي، لطرح سكن لكل المصريين 3، وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عامًا، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت فى الأسعار بصورة سلبية.

موعد قفل باب التحويل للإعلان التكميلي

بحسب ما جاء في بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فأن فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024.

طريقة التقديم على الإعلان التكميلى لشقق الإسكان