وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها بالمستشفى، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، متفقداً صيدلية نفقة الدولة.

ووجه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بتشكيل لجنة تختص بتوسعة منافذ صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة أصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع زيادة عدد الصيادلة، وذلك لسرعة تقديم الخدمة ومنع التكدس، كما تفقد مركز الأسنان، متابعاً تقديم خدمات طب الأسنان المختلفة للمرضى، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تأكد من انتظام أعمال التطوير الجارية بالمبنى الجديد للمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان.

وكلف مدير المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية للمبنى، والعمل على سرعة تنفيذها والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.