علماء يوضحون أهمية تناول وجبة الإفطار

قال باحثون من ألمانيا إن تجاربهم أظهرت أن الأطعمة التي يتم تناولها في وجبة الإفطار تؤثر على قرارات الشخص على مدار اليوم، ولهذا السبب من المهم للغاية مراقبة ما يتناوله الشخص في وجبة الإفطار، وبشكل عام، نظامه الغذائي طوال اليوم.

تم إجراء تجارب علماء من جامعة لوبيك لعدة أشهر، وقاموا بتحليل التفضيلات الغذائية للمتطوعين ورصدوا مدى تأثيرها على كيفية تغير مزاج الشخص ورغباته على مدار اليوم، ونتيجة للدراسة وجدوا أن الأطعمة التي يتناولها الشخص على وجبة الإفطار تؤثر على قراراته على مدار اليوم.

لذلك، كلما زاد محتوى الكربوهيدرات في طعام الإفطار، زاد احتمال اتخاذ قرارات مفيدة فقط على مدار اليوم.

يبقى أن نرى كيف تجعل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الناس أنانيين، ولكن تظل الحقيقة أن أولئك الذين يتناولون الكعك على الإفطار يفكرون في أنفسهم أكثر بكثير من أولئك الذين يتناولون الخضروات أو الأطعمة الغنية بالبروتين.

ويشير العلماء إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أنه بعد تناول وجبة عالية الكربوهيدرات في الصباح، ينخفض مستوى الحمض الأميني تيروزين، الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج المركبات في الدماغ، في جسم الإنسان، ونحن نتحدث عن مواد مثل هرمون الفرح؛ ويتأثر إنتاجه بالكربوهيدرات التي يتم تناولها ونتيجة لذلك، يؤثر هذا على القرارات التي يتخذها الشخص لصالح من.

يعتزم العلماء مواصلة البحث في هذا الاتجاه لفهم الروابط الموجودة بين الطعام المستهلك والسلوك البشري.