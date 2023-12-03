الموسيقى تؤثر على كلام الإنسان.. دراسة تكشف المفاجأت

قال باحثون من المملكة المتحدة إنهم تمكنوا من إثبات أن الموسيقى يمكن أن تؤثر على الكلام البشري وتغييره وتحسينه.

وذكرت يوريكاليرت، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الموسيقى يمكن أن تغير كلام الشخص لأنها تؤثر على مناطق معينة من الدماغ المسؤولة أيضًا عن الكلام البشري، ونحن نتحدث عن الأشخاص الذين يعانون من ضعف النطق ويحتاجون إلى علاج ودروس معينة لتحسينه.

وتنشأ المشاكل بسبب اضطرابات طيف التوحد أو السكتات الدماغية أو الخرف أو تلف الدماغ وعلى أية حال فإن هذا يؤدي إلى إصابة الشخص بنوع من الاضطراب في وظيفة النطق ونتيجة لذلك، لا يستطيع الشخص التحدث بشكل طبيعي.

الموسيقى تؤثر على الدماغ

يستخدم العلماء طرقًا مختلفة لعلاج هذه المشكلة واكتشفوا الآن أنه من الممكن استخدام الموسيقى - فهي تؤثر على المناطق الضرورية في الدماغ، مما يجبرهم على العمل بشكل أكثر نشاطًا ونتيجة لذلك، تتطور اتصالات عصبية جديدة تساعد على تحسين الكلام البشري.

وتساعد الأعمال الموسيقية على إعادة الأشخاص الذين يعانون من الخرف إلى بيئتهم المألوفة، مما يمنعهم من الانسحاب إلى أنفسهم وفي هذه الحالات، يمكن أن يكون هذا أيضًا عاملاً مهمًا في استعادة وظيفة الكلام لدى الشخص.

ومن المخطط أن يستخدم الأطباء الآن هذا الاكتشاف لعلاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النطق. يقول العلماء إن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة فعالة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على الاستقرار بعد أنواع مختلفة من الصدمات.