ماك أليستر يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول أمام فولهام

تقدم ليفربول بالهدف الثاني على نظيره فولهام، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد"، في المواجهة التي تُلعب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول الثاني عن طريق لاعب الوسط ماك أليستر في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما كان ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 20، وتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 24.

ويعد هدف ماك أليستر في مرمى فولها الأول له مع ليفربول هذا الموسم، حيث أحتفى الموقع الرسمي للريدز باللاعب ومستوياته المميزة مع الليفر.

وحال حقق ليفربول الفوز على فولهام فإنه سيستمر في ملاحقة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي حيث سيصل للنقطة 31، بينما يتصدر الجانرز ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة.

ويرغب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في الاستمرار في تقديم المستويات المميزة خلال الموسم الحالي، على عكس ما كان يقدم الموسمين الماضيين.