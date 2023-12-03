جهاد جريشة يعلق على الأداء التحكيمي خلال مباراة نواذيبو وبيراميدز

كشف الخبير التحكيمي جهاد جريشة، عن أن حكم مباراة نواذيبو الموريتاني وبيراميدز باملاك تيسيما، قد حرم الفريق المصري من ركلة جزاء واضحة وصريحة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية: " بالتأكيد الحكم لم يقوم باحتساب ركلة جزاء واضحة لبيراميدز، حيث ستغير مجرى اللقاء".

وكانت المباراة قد شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل التي تسبب بها الحكم الأثيوبي، حيث لم يقم تيسميا باحتساب ضربة جزاء صحيحة لبيراميدز، خلال أحداث الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من لاعب نواذيبو، على ماييلي مهاجم السماوي.

في سياق متصل، تُثير الشكوك حول صحة هدف نواذيبو الأول، والذي أوضحت الإعادة التلفزيونية، تسجيله من حالة تسلل.

وقام تيسيما باحتساب العديد من الكرات العكسية ضد لاعبي بيراميدز، رغم أحقية الفريق السماوي في الحصول عليها.

بينما دخل هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في مشاجرة مع تيسيما خلال شوطي المباراة اعتراضا على الفجر التحكيمي الواضح ضد بيراميدز.

وكان بيراميدز قد خسر أمام نواذيبو بنتيجة 2/0، من نظيره نواذيبو، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويواصل بيراميدز استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، يوم 10 ديسمبر الجاري، على ملعب الأخير ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.