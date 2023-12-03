طلاب المدارس الدولية يشاركون في 5 نماذج محاكاة لقمة المناخ

شارك عدد من طلاب المدارس الدولية المصرية مع المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة في خمس مؤتمرات طلابية كمحاكاة افتراضية لمفاوضات المناخ COP 28 .

جاء ذلكتزامنا مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة قمة المناخ في نسختها الـ 28 شارك عدد من طلاب المدارس الدولية بالقاهرة في تقديم نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ وذلك برعاية المجلس الثقافي البريطاني وهيئة الأمم المتحدة.

التعرف على آلية عمل المفاوضات بشأن المناخ

وشملت تلك الأحداث نماذج محاكاة تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي منها يوم 16 نوفمبر في جامعة إدنبرة بإدنبرة، وفي 23 نوفمبر في ذا سيند كارديف، وفي 27 نوفمبر في مدرسة ويليام هولم في مانشستر، وفي 30 نوفمبر في قاعة مدينة بلفاست، وفي الأول من شهر ديسمبر الجاري 2023 كان نموذج المحاكاة في المجلس الثقافي البريطاني بولاية ستراتفورد في لندن.

وأكدت الدكتورة نسرين نور الدين، سفير المجلس الثقافي البريطاني، ورئيس قسم الدراسات العربية، ومراقب جودة التعليم، بمدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية، أن هناك فروع 4 مدارس دولية شاركت بطلابها في نموذج المحاكاة كفرصة للطلاب في التعرف على آلية عمل المفاوضات بشأن المناخ والتي منها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذلك اتاحة الفرصة أمام الطلاب للتواصل مع أقرانهم على مستوى العالم من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضية الهامة، هذا بجانب العمل على تعزيز مهاراتهم في المناقشة والتحدث أمام الجمهور.

وقالت سفير المجلس الثقافي البريطاني إن الطلاب الذين شاركوا في نماذج محاكاة المناخ هم علي ابراهيم، وعمر توفيق، ولارا القلا، وحسن القلا ممثلين عن مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية، والطالب محمد السعيد، ممثل مدرسة فيوتشرز للغات بالشروق، والطالبة جنى سامح، من مدرسة فيوتشرز البريطانية بالقاهرة، ومريم عبد الحق، ممثلة مدرسة فيوتشرز للغات بالغردقة.

وأشارت سفير المجلس الثقافي البريطاني إلى أن الطلاب الذين شاركوا مثلوا في نماذج محاكاة المناخ وبمهارة وفدي دولة أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أزمة المناخ العالمية، ودار بينهم وبين أقرانهم تعاون بناء للوصول إلى حلول مشتركة تخص القضية.