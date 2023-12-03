الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء فرز أصوات الناخبين بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد أن أعمال فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى خارج البلاد بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، قد بدأت بلجنة الاقتراع في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، وذلك بانتهاء أعمال اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية وفقا للتوقيت المحلي لنيوزيلندا.

وأشار المستشار بنداري – في تصريح له اليوم – إلى أن هناك 103 لجان اقتراع في سفارات وقنصليات مصر المنتشرة حول العالم لا تزال مستمرة في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فضلا عن وجود 33 لجنة اقتراع أخرى ستقوم بفتح أبوابها خلال الساعات القليلة المقبلة أمام استقبال الناخبين في ضوء فروق التوقيت العالمية.

وقال: "إن أعمال فرز الأصوات ستُجرى بمعرفة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، في إطار مباشرتهم لكل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات".. لافتا إلى أنه في ختام عملية فرز الأصوات وعمل محاضر الإحصاء اللازمة لها، سيتم إرسال جميع أوراق العملية الانتخابية ومحاضرها، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، حتى تقوم بضم الإحصاء العددي للأصوات، إلى إحصاء أصوات الناخبين داخل البلاد، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات في المواعيد المقررة.

وأكد المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها قانونا إعلان نتائج الانتخابات في ختام العملية الانتخابية.. مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل دائم ومستمر مع جميع السفارات والقنصليات التي تُجرى بها الانتخابات وحتى نهاية تصويت المصريين بالخارج وأنها جاهزة لتذليل أية عقبات قد تطرأ.