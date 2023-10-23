الهيئة الوطنية للانتخابات: كل طلبات الترشح للرئاسة مستوفية للشروط

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقدة أمس الأحد 22/10/2023 الموافقة على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل السادة "عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبدالسند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر".

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب ، وعرضت تقريرًا شاملًا على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، المواعيد الرسمية لبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تبدأ قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.

فيما حددت الوطنية للانتخابات، يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح.

موعد بدء الدعاية الانتخابية:

ومن المقرر أن تبدأ حملة الدعاية الانتخابية من يوم 9 نوفمبر وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر على أن يكون آخر موعد لتوقف الحملة الانتخابية، وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

فيما تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع والذي يوافق يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا.