عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، خفير خصوصي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، لأتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لخفير خصوصي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9279 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1403 لسنة 2023 كلي علي شمال بنها، أن المتهم " و.س.ب" خفير خصوصي، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 7 / 5 /2023 بدائرة مركز شبين القناطر، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تفاصيل محاكمة خفير خصوصي بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة

كما أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار، كما أحرز ذخائر (عدد ستة طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وقد توصلت تحريات المباحث، إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، تم ضبطه واقفًا بالطريق العام، محرزًا حقيبة، وتم تحريز الحقيبة، وتبين احتواؤها على عدد عشر قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا حقيبة بلاستيكية تحوي كمية لجوهر الهيروين المخدر، وعدد ستة طلقات خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والطلقات للدفاع عن تجارته الأئمة والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.

ضبط عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالشرقية

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.