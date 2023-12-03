مصر للطيران تحلق فى سماء شنغهاى بالصين

«الناقل الوطنى» تضيف نقطة جديدة لشبكتها وتسير 16 رحلة إلى شنغهاى وبكين وهانز وجوانزو

وزير الطيران: علاقات الصداقة المصرية الصينية أسهمت فى مواكبة التطورات وتعزيز التعاون الاستراتيجى.. وتحقيق شراكات تنموية

اختيار مصر كنقطة محورية فى مبادرة «الحزام والطريق» أسهمت فى إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات الفعالة بين الجانبين

فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران فى آسيا يعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولى للربط بين الشرق والغرب

قامت مصر للطيران الناقل الوطنى بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاى بالصين والتى انطلقت أولى رحلاته، بطائرة من طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.. وتتطلع مصر للطيران «الناقل الوطنى» إلى زيادة تواجدها فى السوق الأسيوى والذى يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة وسيحقق هذا مردوداً إيجابياً فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة لمصر.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تشغل 13 رحلة أسبوعية إلى كلٍ من بكين وهانزو وجوانزو بالصين، وبإضافة شنغهاى ستصل عدد الرحلات التى تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.

ويأتى ذلك انطلاقًا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تنتهجها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدنى والتى تعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر وتقدم لهم أفضل الخدمات سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التى يغطيها تحالف ستار العالمى، حيث بلغت عدد النقاط المباشرة التى تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخراً فى آسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التى سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم.

ويعتبر افتتاح خط شنغهاى فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران فى قارة آسيا ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولى للربط بين الشرق والغرب.

الجدير بالذكر أنه تقرر منح تخفيض قدره 25% على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى شنغهاى حتى 30 نوفمبر 2023.

يوم الصداقة المصرية الصينية

كان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى قد شارك فى الاحتفال الذى أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية؛ بمناسبة مرور 65 عامًا على إنشائها بقصر عابدين، بحضور كل من الدكتور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسفير أحمد والى رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والوزير يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية، ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ولى مينجيوان رئيس وفد مقاطعة شانسى، وعدد من الوزراء والسفراء السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

وفى كلمته التى ألقاها الفريق محمد عباس حلمى خلال الاحتفال، والتى أعرب فيها عن قوة وعمق علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة بين مصر والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة فيما بينهما، والتى كانت بدايتها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية ؛ والتى أثبتت قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة على كافة الأصعدة؛ ولما لمصر من موقع جغرافى متميز جعلها تتوسط قارات العالم؛ وكان أولها علاقات التعاون الثقافى بوصول أول بعثة ثقافية تعليمية مصرية إلى الصين.

كما أوضح وزير الطيران المدنى أن اختيار مصر كنقطة محورية فى مبادرة «الحزام والطريق»، أسهمت فى إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات الفعالة بين الجانبين فى كافة المجالات؛ لا سيما ما حققه قطاع الطيران المدنى المصرى من دور متميز وفعال فى هذه المبادرة من خلال توقيع عدة اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات والكيانات الصينية ذات الخبرة العالية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية بما يدعم اقتصاديات ومصالح الشعبين الصديقين.

مذكرة تفاهم

هذا وقد استعرض وزير الطيران المدنى بداية الحركة الجوية بين البلدين منذ توقيع مذكرة تفاهم لتسيير رحلات طيران مباشرة عام ٢٠٠١، والتى تطورت تزامنًا مع إدراج مصر على قائمة أفضل المقاصد السياحية الجاذبة للصينين؛ حيث أعقبها تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران أولى رحلاتها المباشرة إلى بكين عام ٢٠٠٦؛ ثم إلى جوانزو، ومع نهاية عام ٢٠١٩ قامت الشركة بتسير رحلات جوية إلى مدينة هانجزو الصينية، هذا وتُوجت العلاقات الصينية المصرية بتدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية إلى مدينة شنغهاى ليصل إجمالى عدد الرحلات بين البلدين إلى ١٦ رحلة أسبوعية.