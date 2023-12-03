عاجل
حكاية 36 يوما قضاها المتهمين في حفل المنصورية خلف القضبان
الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تعرف على إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" بالسينمات أمس

فيلم فوي فوي فوي
فيلم فوي فوي فوي

بلغت إيرادات فيلم فوي فوي فوي للفنان محمد فراج، في شباك التذاكر أمس، السبت، 76,015 جنيه.

قصة وأبطال فيلم فوي فوي فوي

فوي فوي فوي هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم فوي فوي فوي، إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وأقيم مؤخرًا العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

مواد متعلقة

" سنة أولى خطف".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

أمسية شعرية لـ4 مبدعين بأوبرا دمنهور

"واحد من الناس" يحتفل بأصحاب القدرات الخاصة في عيدهم.. الليلة

بلوموندو.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

30 لوحة فن تشكيلي في معرض فنى بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

بدء اختبارات الأداء في مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم بالإسكندرية

البروفات النهائية لحفل فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

مسرح الجمهورية يحيي ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. غدًا
الجريدة الورقية