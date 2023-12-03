الزمالك يتقدم بثنائية نظيفة على الأهلي في دوري الجمهورية للشباب

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مواجهته أمام الأهلي الجارية بينهما الآن على ملعب حلمي زامورا بميت عقبة ، متقدمًا بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي يقام بينهما لحساب الجولة 14 من منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب.





جاء الهدف الأول لنادي الزمالك عبر لاعبه على ياسر فى الدقيقة 3 ، قبل أن يضاعف الأبيض النتيجة عبر لاعبه عبد الله محمد الذي وقع على الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من مجريات الشوط الأول.

مشوار الأهلي بالبطولة قبل لقاء الزمالك اليوم .

ويخوض الفريق الأحمر مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٢٨ نقطة، عقب الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، ثم فاز على بيراميدزبخماسية من دون رد.



وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ١٠ أهداف.