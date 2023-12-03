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الأحد 03 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتقدم بثنائية نظيفة على الأهلي في دوري الجمهورية للشباب

شباب الزمالك
شباب الزمالك

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مواجهته أمام الأهلي الجارية بينهما الآن على ملعب حلمي زامورا بميت عقبة ، متقدمًا بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي يقام بينهما لحساب الجولة 14 من منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب.
 

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جاء الهدف الأول لنادي الزمالك عبر لاعبه على ياسر فى الدقيقة 3 ، قبل أن يضاعف الأبيض النتيجة عبر لاعبه عبد الله محمد الذي وقع على الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من مجريات الشوط الأول.

مشوار الأهلي بالبطولة قبل لقاء الزمالك اليوم .

ويخوض الفريق الأحمر مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٢٨ نقطة، عقب الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، ثم فاز على بيراميدزبخماسية من دون رد.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ١٠ أهداف.

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