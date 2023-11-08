وزير الرياضة ورئيس الزمالك يرافقان العامري فاروق أثناء جراحة المخ

رافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفقة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب الرئيس، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الساعات الأخيرة خلال إجرائه جراحة طارئة عقب تعرضه لنزيف في المخ.



وسقط العامري فاروق أثناء تواجده في المبنى الاجتماعي للنادي الأهلي بمقر الجزيرة، بشكل مفاجئ ليدخل في مرحلة فقدان الوعي حتى نقله إلى المستشفى وتشخيص حالته وإجراء جراحة عاجلة.

إغماء مفاجئ ..

وفي هذا الصدد، قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن العامري شعر بصداع شديد وحالة دوار مفاجئ ثم تعرض للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه به سريعًا إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي.

وأضاف: "العامري خرج من العمليات قبل دقائق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية".

وواصل: "حصل ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي حدثت له، وتم إجراء عملية جراحية للتخلص من تجمع دموي، وتم إجراء جراحة أخرى، ويجرى الآن الأشعة، وسيدخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة قادمة".