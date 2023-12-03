استخراج برنت التأمينات الاجتماعية.. اعرف المستندات المطلوبة

استخراج برنت التأمينات الاجتماعية.. يبحث كثير من المواطنين عن طرق استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، حيث أصبح من الأوراق والمستندات المهمة المطلوبة توافرها حال الإقبال على أي خدمة حكومية في أي من الوزارات أو الهيئات المختلفة.

ولذا حرصت هيئة التأمينات الاجتماعية على تسهيل جميع الإجراءات أمام المواطنين للحصول على برنت تأميني.

استخراج برنت التأمينات الاجتماعية

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية طرق استخراج برنت التأمينات الاجتماعية لأول مرة، وجميع المستندات والأوراق المطلوبة والمعلنة بشكل رسمي عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما يلي:

الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

اختيار المتقدم للخدمات.

اختيار خدمات المؤمن عليهم.

الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

اختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

تشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات على التالي :

إحضار البطاقة الشخصية للاطلاع عليها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة.

صورة للاطلاع عليها واستخدامها.

أماكن استخراج برنت تأميني

يمكن للمواطنين استخراج برنت تأميني من خلال مكتب التأمينات التابع لكل مواطن في محيط محل الإقامة، حيث يوجد في كل مدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في المدينة التابع لها محل الإقامة أو مواجهة أي مشكلة في الرقم التأمينى، يجب التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، مع العلم أن الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات الاجتماعية، يقع في محافظة القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.