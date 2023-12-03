رئيس جامعة الأزهر يتفقد وحدة تصنيع منتجات المنظفات الصناعية بمركز المنتجات الزراعية

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وحدة تصنيع وتوزيع منتجات المنظفات الصناعية، للاطمئنان على سير العمل وجودة المنتجات الخاصة بالوحدة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد يوسف مهدي، مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها و الدكتور أحمد عادل مدرس مساعد بكلية الزراعة شعبة الكيمياء والمشرف الفني بالوحدة

ومن المقرر أن تقوم الوحدة بتوريد ما يتم تصنيعه لكليات الفرع والمدن الجامعية والأمانة العامة بالوجه القبلي بديلا للشركات الخاصة الموردة لتلك المنتجات سابقاً والتي تشتمل على المنتجات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم من صابون سائل وكلور وديتول مطهر ومعطرات جو، وذلك فى إطار سعي فرع الجامعة للوجه القبلي للاكتفاء الذاتي من منتجات الوحدة إضافة إلى طرح كافة المنتجات بجودة وأسعار تنافسية جيدة للجمهور خلال أيام قليلة.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالتطور والدور المتميز لمركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع الجامعة بأسيوط داعيا إلى المزيد من تلك المشروعات المنتجة، التى تعود بالنفع على الجامعة ومنسوبيها ومواطني أسيوط من خلال الحد من زيادة الأسعار لتلك المنتجات وجعلها بسعر مناسب للجميع مشيراًَ إلى العمل على توفير وتطوير الخدمات المختلفة بالقطاعات والكليات التابعة لفرع الجامعة.