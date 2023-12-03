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الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شبورة ضبابية وأمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس، غدًا الإثنين، طقسًا مائلًا للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023

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أجواء شتوية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 وتوقعت الأرصاد، في تصريحات صحفية، أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

أما عن درجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.

كما شددت الأرصاد الجوية على قائدي السيارات ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدي السيارات وتشغيل الكشافات.

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