حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد

كما توقعت أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25



العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 25



6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 24



بنها: الصغرى 15 والعظمى 25



الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 24



العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 24



مطروح: الصغرى 11 والعظمى 23



سيوة: الصغرى 07 والعظمى 23



كاترين الصغرى 04 والعظمى 23



بورسعيد الصغرى 19 العظمى 24



الزقازيق: الصغرى 15 العظمى 25



الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26



السويس: الصغرى 14 والعظمى 26



شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29



الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28



الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 25



بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 25



المنيا: الصغرى 11 والعظمى 24



أسيوط الصغرى 09 والعظمى 25



سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27



الأقصر الصغرى 12 والعظمى 30



أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30