أجواء شتوية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس السبت، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوتحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 24 الصغرى 15

السواحل الشمالية:- العظمى 23 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 28 الصغرى 18

شمال الصعيد:- العظمى 24 الصغرى 10

جنوب الصعيد:- العظمى 29 الصغرى 16



