6 مليارات جنيه إيرادات المجلس الأعلى للآثار خلال العام الحالي

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك توقعات كبيرة بوصل إيرادات المجلس الأعلى للآثار 6 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة، أن إيرادات المجلس الأعلى للآثار تضاعفت حوالي 5 مرات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن متحف إيمحتب يحكي قصة مبادئ المصري القديم، وايمحتب مهندس معماري في الأسرة الثالثة قبل الميلاد، والهدف من تطوير المتحف هو تحسين التجربة السياحية.

ويعرض متحف إيمحتب أقدم مومياء مصرية قديمة لـ مرن رع ابن الملك زوسر، والذي تولى حكم البلاد بعد بيبي الأول بكر ولديه مرن رع وكان لا يزال صبيًّا، ومن المحتمل جدًّا أن بيبي تزوج من والدته في أواخر أيامه، ولقب هذا الفرعون محتي أم ساف، ومعناه الإله محتي حاميه.

ويعرض متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة أيضا عددا من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام، منحوتات النماذج الخشبية والحجرية لكبار الموظفين، نتاج حفائر البعثات المصرية والأجنبية التي عملت في سقارة، أقدم مجموعة من أدوات الجراحة في التاريخ، التماثيل البرونزية للمعبودات المصرية بالإضافة إلى قاعة للتهيئة المرئية.



