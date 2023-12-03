زيادة نسب مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يعكس وعيهم لتحديد مستقبل الوطن

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، إن زيادة نسب المشاركة من قبل المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية يعكس مدى وعي وإدراك المصريين بضرورة الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات وضرورة ممارسة حقه الدستوري.

إقبال كثيف من المصريين بالخارج

وأضاف الحفني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك إقبالًا كثيفًا من قبل المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والذي يعد عُرسًا ديمقراطيًا، لافتًا إلى أن المصريين مارسوا حقوقهم السياسية، وأنهم دائمًا بجانب وطنهم في مثل هذه الأحداث المهمة والتواريخ المهمة من عمر الوطن.

وعي المصريين

وأفاد نائب وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، بأن ذلك يعكس مدى الوعي لدى المصريين، مشيدًا باستعدادات الأجهزة المصرية لهذا الحدث السياسي، وزيادة المشاركة يعكس درجة الوعي العالية لديهم لاختيار من يمثلهم في المستقبل.

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج أول أمس الجمعة وسط إقبال كبير من قبل المصريين والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاحد في كافة دول العالم.