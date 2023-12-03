قرار من النيابة حول لص الشقق السكنية في الموسكي

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قراراً بحبس عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى منطقة الموسكى، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة، بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعاء المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.

تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتبين من خلال الفحص، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية، وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه.