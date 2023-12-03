حجم أقساط التأمين الزراعي فى القارة 300 مليون دولار فى 2020

جاءت نشرة الاتحاد المصرى للتأمين هذا الأسبوع حول الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي والتي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re وذلك بحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية ومن سوق التأمين السودانى.. وذلكبفندق جراند نايل تاور يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر2023.. وقد جاءت الندوة تحت عنوان:

التأمين وإعادة التامين الزراعى فى أفريقيا

وقد قام بعرض المادة العلمية خلال الندوة ديباك كومار، رئيس القطاع الزراعى للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، حيث بدأ سيادته الندوة بعرض مقدمة عن أهمية الزراعة في أفريقيا حيث تعد الزراعة مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص (2/3 مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة) ويأتى حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالي للقارة الأفريقية من خلالها.

• ثم قام كومار بالانتقال للحديث عن التأمين الزراعى موضحاً أن حجم أقساط التأمين الزراعي فى القارة قد بلغ حوالى 300 مليون دولار فى 2020

كما استعرض منتجات التأمين الزراعى والتي من أهمها:

▪ تأمين المحاصيل الحقلية

▪ تأمين الماشية

▪ تأمين مزارع الأحياء المائية

▪ تأمين السلالات الأصيلة - الخيول

▪ تأمين الغابات

وخلال الندوة أيضاً تم إلقاء الضوء على تجربة دولتى المغرب والهند في التأمين الزراعى حيث تم إستعراض التغطيات التأمينية المقدمة وآلية التسعير وبرامج إعادة التأمين التي يتم تقديمها في هاتان الدولتان. كما تم أيضاً إلقاء الضوء على كيفية إستخدام الحلولالتكنولوجية فى التأمين الزراعى والتي من أهمها:

▪ تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل

▪ تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

▪ الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.

وفي ختام الندوة التدريبية تم تسليم الشهادات الخاصة بالحضورلجميع المشاركين.